“我从没有想过，第一次见到活的穿山甲会是这样。”
北京烤鸭能抗癌？跟你想的不一样
餐桌物种日历（12）条斑紫菜：紫菜好吃，不好种
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“小白脸”转基因苹果要上市啦！

发表于 2017-03-24 23:25 分类目录 生活,生物

“看脸”的人有福了，通过关闭苹果中特定的基因，我们可以阻止苹果肉变成难看的棕色，为苹果“美白”。

游泳池里有多少尿？也许有……100瓶吧？

发表于 2017-03-24 22:28 分类目录 生活

小便成分和游泳池里的消毒剂所产生的副产物，会刺激眼睛、呼吸道，并有诱发哮喘的可能，游泳池里内急，务必到外边解决！

餐桌物种日历（15）白菜：芸薹属，混乱的白菜家族之一

发表于 2017-03-18 23:03 分类目录 生物

所以你们家到底是把题图叫做白菜、青菜、油菜还是小白菜？

如果连熊猫都不能拯救，我们将一无所有

发表于 2017-03-14 07:54 分类目录 生物,议理

有人说熊猫注定要灭绝，说熊猫是演化的死胡同，说一切人类努力都是徒劳；恰恰相反，我想。熊猫是我们的底线。它所面临的问题，本质上也是我们的问题；探索它的命运，也是探索我们的命运。它的身边依然有千千万万的物种需要关注；但如果我们连熊猫都无法拯救，那么我们将一无所有。

那些拖延帮我的忙

发表于 2017-03-09 07:57 分类目录 心理

希望那位编辑千万不要读到这篇文章……

巨型天体结构是另一个宇宙的入侵者？

发表于 2017-03-07 07:51 分类目录 天文

在充满宇宙的星系网中有一个巨大的空洞。由类星体所构成的一根巨弦可以跨越数百亿光年。一个由剧烈爆发所构成的环形占据了可见宇宙的6%。随着对宇宙观测能力的日益强大，天文学家们开始识别出比此前已知的还要更为巨大的结构。对此只有一个问题：它们中任何一个都不应该存在于那里。

“我从没有想过，第一次见到活的穿山甲会是这样。”

发表于 2017-03-05 08:15 分类目录 生物,议理

日月安属，列星安陈，鬿堆焉处，鲮鱼何所？

餐桌物种日历（14）可可：神的食物也免不了有虫

发表于 2017-03-02 07:39 分类目录 生物

Life is like a box of chocolates, you never know what you're going to get....

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