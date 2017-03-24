“小白脸”转基因苹果要上市啦！

有人说熊猫注定要灭绝，说熊猫是演化的死胡同，说一切人类努力都是徒劳；恰恰相反，我想。熊猫是我们的底线。它所面临的问题，本质上也是我们的问题；探索它的命运，也是探索我们的命运。它的身边依然有千千万万的物种需要关注；但如果我们连熊猫都无法拯救，那么我们将一无所有。